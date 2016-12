Libia, Onu: firmare bozza intesa

I membri del Consiglio di Sicurezza dell'Onu "esortano le parti in Libia a trovare un accordo su un governo di unità nazionale e a firmare la proposta presentata dalla Nazioni Unite in Libia nei prossimi giorni". I Quindici ribadiscono che "non vi può essere una soluzione militare alla crisi", riconoscendo "gli sforzi compiuti da tutti i partecipanti al dialogo". La nascita di un governo potrebbe contrastare il terrorismo.