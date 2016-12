17:21 - Il segretario generale dell'Onu, Ban Ki moon, e il ministro degli Esteri italiano, Federica Mogherini, in visita in Libia, hanno chiesto alle parti di intensificare gli sforzi per riportare la stabilità nel Paese. Ne dà notizia un comunicato delle Nazioni Unite. Con Ban Ki moon e la Mogherini è a Tripoli anche il rappresentante speciale dell'Onu per la Libia, Bernardino Leon.