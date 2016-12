Libia, ok a governo di unità

Il Consiglio di presidenza del governo di riconciliazione della Libia ha proclamato l'entrata in funzione del governo di unità nazionale e ha fatto appello alla comunità internazionale per trattare con eventuali potenze rivali. In una nota diffusa in serata si chiede alle istituzioni sovrane e pubbliche libiche "di mettersi in contatto immediatamente con il governo d'unità per attuare le procedure di passaggio del potere in modo pacifico e organizzato".