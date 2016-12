Libia, Nyt: caccia partiti da portaerei d'assalto,droni da Giordania

Sono decollati dalla portaerei d'assalto Uss Wasp che incrocia nel Mediterraneo i caccia statunitensi Harrier che hanno partecipato ai raid contro l'Isis in Libia. Lo rivelano fonti militari Usa al New York Times. Le missioni di bombardamento sono state condotte anche dai droni Predator, decollati da una base in Giordania, secondo quanto dicono le stesse fonti.