Libia, nuovo inviato speciale Onu

Il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon, ha raccomandato al Consiglio di Sicurezza la nomina del tedesco Martin Kobler a inviato speciale in Libia e capo della missione Unsmil, al posto di Bernardino Leon, il cui mandato è scaduto. La lettera inviata da Ban ai Quindici ha dato il via alle 48 ore di "silenzio-assenso". Kobler è stato alla guida della missione Onu in Congo dal 2013 e, prima, capo della missione in Iraq (Unami).