In otto giorni 47 morti e 129 feriti- L'ultimo bilancio degli scontri è di 47 morti e di 129 feriti in otto giorni secondo il ministero della Salute libico, come riferisce la missione Onu.



Ancora scontri a pochi km dal centro di Tripoli - La situazione resta infuocata nella capitale, dove "violenti scontri fra la settima Brigata e la sicurezza centrale" si sono verificati nell'area Abu Salim, dice un tweet dell'emittente Al Ahrar citando una fonte della sicurezza e riferendosi alla milizia ribelle che sta attaccando Tripoli e a un'altra, detta Ghenewa, che la sta affrontando a meno di 6 km da piazza dei Martiri, il centro della capitale.



Ue: "Cessare subito le ostilità" - Un portavoce della Commissione europea è intervenuto per chiedere " a tutte le parti in Libia di cessare immediatamente le ostilità. Non c'è soluzione militare per la situazione nel Paese, solo politica. L'escalation della violenza sta minando una situazione che è già fragile. La violenza porterà solo altra violenza a svantaggio dei libici".



Vertice d'emergenza convocato dall'Onu - L'Onu ha convocato per martedì un vertice d'emergenza sulla sicurezza a Tripoli. Si legge in una nota: "Sulla base delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza e dell'offerta del Segretario generale delle Nazioni Unite di mediare e di rispondere alle richieste delle varie parti, compreso il governo di accordo nazionale riconosciuto a livello internazionale, Unsmil invita le varie parti interessate a un incontro allargato".



Evacuati diplomatici e tecnici italiani - Anche se l'ambasciata italiana ufficialmente resta aperta, sono stati fatti evacuare alcuni diplomatici mentre dalla Farnesina fanno sapere che "siamo pronti ad ogni evenienza". Restano invece sul territorio i dipendenti dell'Eni. L'azienda ha infatti dichiarato, contrariamente alle notizie circolate precedentemente, che allo stato attuale "non c'è personale espatriato presente a Tripoli e che le attività nel paese al momento procedono regolarmente".



Palazzo Chigi: "Nessun intervento dei corpi speciali italiani" - Attraverso una nota il governo "smentisce categoricamente la preparazione di un intervento da parte dei corpi speciali italiani in Libia. L'Italia continua a seguire con attenzione l'evolversi della situazione sul terreno e ha già espresso pubblicamente preoccupazione nonché l'invito a cessare immediatamente le ostilità assieme a Stati Uniti, Francia e Regno Unito".



Salvini: "In contatto diretto con gli italiani" - Matteo Salvini ha fatto sapere di essere "in contatto diretto con i nostri uomini: militari, diplomatici, addetti dell'Eni, che in Libia vivono rischi portati da un intervento militare senza senso".



Alta tensione a sud di Tripoli - La decisione di Sarraj di far intervenire l'Antiterrorismo era arrivata dopo un'altra giornata difficile, con vari scontri fra le milizie nella zona sud di Tripoli, in particolare ad Ain Zara e Abu Selim, dove due persone sono morte nel distretto di Al Falah, all'interno di un campo profughi per gli sfollati interni di Tawergha.



Oltre 400 detenuti evasi - Almeno 400 detenuti sono evasi dal carcere nella periferia sud di Tripoli a seguito di una rivolta, ha annunciato la polizia giudiziaria. "I detenuti sono riusciti a forzare le porte e uscire" dopo "un tumulto e una rivolta" dovuti a combattimenti tra milizie rivali in prossimità del carcere di Aine Zara, secondo la polizia. Non è stato chiarito per quale genere di reati fossero in carcere i detenuti evasi.