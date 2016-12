Libia, "no a soluzione militare"

Al termine del vertice a Camp David, il presidente Usa Barack Obam e i Paesi del Golfo hanno emesso un comunicato congiunto per escludere qualsiasi interventi militare. "Non c'è soluzione militare per i conflitti in corso in Libia e nella regione - si legge -, inclusi quelli in Siria, Iraq, Yemen e Libia, che possono solo essere risolti attraverso mezzi politici e pacifici".