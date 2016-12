Libia, nelle banche arrivano le banconote stampate in Russia

Da oggi le banche di Bengasi inizieranno a utilizzare le nuove banconote stampate in Russia. La carta moneta, 200 milioni di dinari in tutto, è giunta da Mosca all'aeroporto di Labraq, e la banca centrale Beida ha iniziato a distribuirle nell'est del Paese, soprattutto nelle banche di Bengasi. La Russia ha un contratto che prevede la fornitura di banconote per quattro miliardi di dinari libici.