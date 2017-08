Libia, nave anti-migranti con avaria al motore rifiuta il soccorso di una nave delle Ong

"Contattati via radio - hanno spiegato gli attivisti della Ong a bordo della Sea Eye - gli identitari hanno rifiutato ogni aiuto".



Le difficoltà della nave anti-migranti sono state confermate dalla stessa Defend Europe. "La C-Star - scrive l'organizzazione - è incorsa in un problema tecnico di lieve entità durante la notte. Al fine di risolverlo prima che la nave entrasse in zona Sar e navigasse in prossimità di altre imbarcazioni, il motore principale è stato spento".



Questo, prosegue "comporta che per il regolamento internazionale per prevenire abbordi in mare (Colreg), l'imbarcazione è considerata 'senza comando', e ciò è stato comunicato alle navi in prossimità, conformemente al regolamento. Il problema sta per essere risolto".