Libia, Mogherini (Ue) lunedì a Il Cairo per riunione "Quartetto"

Lunedì l'Alto rappresentante Ue, Federica Mogherini, sarà a Il Cairo per prendere parte al quarto incontro del Quartetto sulla Libia (Lega araba, Unione africana, Nazioni Unite e Unione europea). E' quanto si legge in una nota del Servizio europeo per l'azione esterna. Saranno esaminati i progressi nella mediazione condotta dall'inviato dell'Onu Ghassan Salamè, e verranno esplorati i modi per continuare a sostenerne il lavoro.