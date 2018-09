Libia, Moavero: "Tregua fragile, Italia lavora per stabilizzazione"

Il cessate il fuoco in Libia "è incrinato da continui ritorni di scontri con vittime". Lo ha affermato il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, intervenendo alla festa del Lavoro di Articolo Uno e LeU a Roma. Per l'Italia, ha aggiunto, "l'interesse principale è la stabilizzazione della Libia" e in questo senso "parliamo con il governo riconosciuto dalla comunità internazionale, ma bisogna parlare anche con gli altri".