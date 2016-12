Libia, milizie Isis entrano nella città di Sabrata e decapitano 12 guardie

Le milizie filo-Isis in Libia, per tre ore, hanno preso il controllo del quartier generale della sicurezza a Sabrata, decapitando 12 guardie, prima di essere respinte. Lo hanno reso noto due funzionari locali, secondo cui "i jihadisti sono entrati nel centro della città, hanno ucciso 19 guardie, decapitandone 12, mentre i soldati erano impegnati in un'altra operazione".