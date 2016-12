Libia, milizie: "Isis accerchiato a Sirte, nessuna via di fuga"

"L'Isis a Sirte è accerchiato per mare e per terra: tutte le vie di fuga sono chiuse". Ad affermarlo è il generale Mohamed Al Ghasri, protavoce delle milizie che stanno conducendo l'operazione in città. Il messaggio è stato diffuso sul sito Alwasat, dove si precisa che "i guardiacoste sono dispiegati sul litorale", mentre "le forze Al Bonyan Al Marsous proseguono nell'accerchiamento dei quartieri". Daesh è al collasso, assicura il generale.