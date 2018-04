Libia, media: "Trattative in corso per sostituzione di Haftar"

Secondo alcuni media francesi, "trattative sono in corso nella più grande discrezione per garantire una eventuale successione di Khalifa Haftar, il generale libico uomo forte della Cirenaica". Haftar è ricoverato da oltre una settimana a Parigi e, dopo che era circolata persino la notizia, poi smentita, della sua morte, non è filtrato più nulla sulle sue condizioni di salute.