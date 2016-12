08:15 - Abu Anas al-Libi, uno dei leader di Al Qaeda catturato con un blitz americano a Tripoli nell'ottobre del 2013, è morto per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Il decesso, secondo quanto riferiscono i media Usa, sarebbe avvenuto in un ospedale americano. Al-Libi sarebbe dovuto essere processato a New York per gli attentati alle ambasciate Usa in Kenya e Tanzania nel '98.