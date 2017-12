Libia, Macron: "Proseguiremo gli sforzi contro i trafficanti"

La Francia continuerà a dare il suo contributo per proseguire gli "sforzi internazionali" per "riportare la stabilità in Libia e lottare contro ogni tipo di traffico illegale". Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron. Il portavoce del governo di Parigi, Benjamin Griveaux, ha poi precisato che il Paese non interverrà militarmente in Libia nel quadro dell'operazione di smantellamento delle reti di trafficanti.