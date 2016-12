Libia, le milizie: "Isis accerchiato, pronti alla battaglia finale per Sirte"

"Le nostre forze continuano a rafforzare le posizioni conquistate attorno al centro di Sirte e sottratte all'Isis, accerchiato in un'area di 15 chilometri quadrati". Lo scrive su Facebook il comitato per la liberazione di Sirte, annunciando: "Ci stiamo preparando alla battaglia finale per cacciarli definitivamente. Non abbiamo effettuato alcun arretramento". I combattenti hanno preso un deposito di armi di Daesh, costringendo gli jihadisti alla fuga.