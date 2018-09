Libia, Lavrov: "Voto a dicembre non è segnale giusto"

"Stiamo cercando di creare le condizioni per un processo politico e non pensiamo ci debba essere un termine artificiale". Così il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov parlando del voto in Libia in programma per fine anno. "Organizzare le elezioni a dicembre - ha aggiunto - non è il segnale giusto, le elezioni si devono tenere quando tutte le forze politiche hanno capito che devono accettare il risultato del voto: in questo momento non è così".