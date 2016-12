Libia, la Nato: "Pronti a intervenire su richiesta del governo"

"La Nato è pronta a intervenire in Libia, con Ue e Usa, per costruire nuove strutture di difesa su richiesta del nuovo governo e come parte di uno sforzo allargato". Lo ha annunciato il segretario generale dell'Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg, al termine del vertice a Palazzo Chigi con il premier, Matteo Renzi. "Abbiamo bisogno di studiare soluzioni di difesa diverse e innovative", ha detto il presidente del Consiglio.