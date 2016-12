Libia, la diplomazia frena sulle navi italiane in acque territoriali

"Prima di muovere l'accusa che tre navi da guerra italiane siano entrate nelle acque libiche servono conferme. Per ora non ho nessun riscontro". Lo ha detto Ibrahim Dabbashi, rappresentante permanente della Libia all'Onu dopo le accuse di Tobruk a Roma per la violazione delle acque nazionali. "Nel caso fosse vero - ha aggiunto - sarebbe una questione molto seria", ma precisando poi di "non credere" che quelle imbarcazioni fossero italiane.