Libia, l'Onu: "Si rischia il ritorno a un conflitto diffuso"

"La Libia rischia di tornare a un conflitto diffuso". Lo ha affermato il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, dicendosi "preoccupato" per la situazione a Tripoli e in altre parti del Paese. Secondo Guterres, il rischio di un'escalation di violenza sussiste principalmente a causa di "questioni politiche che restano irrisolte" e per via della "molteplicità di attori armati in conflitto tra loro".