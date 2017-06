Libia, l'appello dell'Ue: "Ripristinare il cessate il fuoco"

"I combattimenti a Tripoli hanno interrotto un cessate il fuoco in vigore da marzo. La rinnovata violenza mette in pericolo l'inizio promettente di un dialogo mirato a favorire la riconciliazione in Libia. Ci aspettiamo che le fazioni in lotta ripristino il cessate il fuoco". Così il portavoce del Servizio per l'azione esterna Ue, che aggiunge: "Non esiste una soluzione militare alla crisi politica in Libia".