Libia, l'annuncio dell'inviato Onu: "Il governo di unità è stato formato"

Solo sette dei nove membri del Consiglio presidenziale hanno firmato il documento per il nuovo esecutivo, formato da 32 ministri, nel quadro dell'accordo promosso dalle Nazioni Unite per arrestatare l'avanzata dell'Isis nel Paese nordafricano. "Un passo avanti in una situazione ancora fragile", ha commentato il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni.



L'assmblea tra il Consiglio e gli espontenti della comunità internazionale è avvenuta in Tunisia. Non è ancora chiaro dove si insedierà il nuovo governo. In passato sia Tripoli sia Tobruk avevano rigettato le proposte dell'Onu.



La Libia è in crisi dal 2011, ossia dalla fine di Muammar Gheddafi.