Libia, italiano trattenuto da un anno per vicenda legata a traffico di armi

Franco Giorgi, l'ascolano di 72 anni bloccato a Tripoli in Libia dal marzo dello scorso anno, è "trattenuto" nel Paese Nordafricano per una vicenda di traffico di armi. Secondo gli esperti di monitoraggio del Consiglio di sicurezza Onu, l'italiano è legato all'inchiesta su un libico arrestato e condannato per 28,5 milioni di dollari di armi destinate alle milizie di Zintan, in violazione dell'embargo internazionale.