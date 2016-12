Libia, "italiani con armi in pugno"

"I corpi dei due italiani uccisi in Libia sono stati trovati con delle armi in pugno". Lo sostiene il capo del "Sabrata Media Center", Esam Krair. I nostri connazionali sarebbero stati scambiati per siriani dalle milizie anti-Isis che hanno attaccato il convoglio su cui viaggiavano. Secondo Libya Herald, gli altri due dipendenti della Bonatti rapiti a luglio e scampati all'agguato sarebbero nelle mani del leader locale dell'Isis Abdullah Dabbashi.