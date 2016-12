Libia, Isis rapisce 86 cristiani

L'Isis ha rapito in Libia 86 migranti eritrei cristiani mentre erano in viaggio verso Tripoli. Lo sostiene la direttrice della ong svedese Eritrean Initiative on Refugee, Meron Estefanos, che ha parlato con alcuni migranti che sono riusciti a fuggire. I miliziani del Califfato hanno separato i cristiani dai migranti musulmani e hanno lasciato questi ultimi liberi.