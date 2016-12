Libia, Isis attacca i pozzi petrolio

A Sidra la settimana scorsa cinque cisterne petrolifere erano in fiamme, insieme con altre due a Ras Lanuf, in seguito a combattimenti tra uomini dell'Isis e guardiani delle installazioni. Secondo analisti internazionali, la strategia dei sostenitori del califfato tenderebbe a creare un collegamento tra il territorio di Sirte, che controllano, e la cosiddetta "mezzaluna petrolifera", a est di città.



Anche il sito Alwasat conferma la notizia, aggiungendo che i detenuti sono quasi tutti pensionati che si sarebbero rifiutati di aderire all'Isis. Sarebbero stati arrestati durante gli scontri avvenuti a Sidra e a Wadi Kahila il 4 ed il 5 gennaio. Secondo la stessa fonte alcuni militari, appartenenti all'esercito libico, sarebbero stati uccisi, mentre alcuni impiegati civili sarebbero stati messi in libertà.



Gentiloni: "Nessuna conferma sui 150 rapiti" - "Al momento non è una notizia che si possa confermare. Siamo in un momento delicatissimo in Libia in cui si accavallano notizie di ogni genere, e questa specifica credo che non abbia fondamento". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni a La7, rispondendo a una domanda sugli attacchi dell'Isis.