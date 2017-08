Libia, inviato Onu: i leader del Paese cerchino un compromesso

"Nessun risultato verrà raggiunto se i leader libici sono felici di rimanere in questo circolo politico vizioso". Queste le parole del capo dell'Unsmil, Ghassan Salamè, in un'intervista alla Radio delle Nazioni Unite, riportata dal Libya Herald. Salamè avverte dunque che la sua missione fallirà se i libici non sono preparati al compromesso, ma sottolinea che ha accettato il suo ruolo per lavorare con e per la Libia.