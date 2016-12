Libia, incontro Onu-governo Tripoli

Il rappresentante speciale Onu per la Libia, Bernardino Leon, incontrerà martedì a Istanbul rappresentanti del governo di Tripoli (non riconosciuto a livello internazionale) per discutere come far avanzare il dialogo in vista di una soluzione della crisi politica e militare in atto in Libia. Lo ha annunciato la missione Onu in Libia. L'incontro precede il round di colloqui del 3 settembre a Ginevra.