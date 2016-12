Libia, il sindaco di Ghat: "Italiani rapiti da criminali comuni"

Sarebbero nelle mani di criminali comuni i due italiani e un canadese rapiti lunedì nella città di Ghat, in Libia. Lo ha dichiarato il sindaco di Ghat, Gomani Mohamad Saleh, spiegando che il sequestro è avvenuto in un'area in cui non sono attivi gruppi islamisti legati all'Isis o ad altre organizzazioni terroristiche. "Il governo libico sta trascurando la vicenda dei lavoratori rapiti, non ci ha nemmeno inviato velivoli per le ricerche", ha aggiunto.