Il governo di unità nazionale libico sta preparando l'assalto definitivo a Sirte, roccaforte dello Stato islamico in Libia, con l'appoggio dei raid aerei degli Stati Uniti. Lo ha reso noto il capo dell'operazione militare, Mohamed al Ghosri, in un comunicato pubblicato dall'agenzia Wal. Al momento, ha precisato al Ghosri, sono in corso "intense riunioni per organizzare la fase finale della guerra contro Daesh e porre fine alla sua esistenza" a Sirte.