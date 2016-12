Libia, il caso di Franco Giorgi si tinge di giallo: da presunto ostaggio a detenuto

Franco Giorgi, 73enne ascolano, è sparito un anno e mezzo fa in Libia: l'ultimo contatto con la sua famiglia risale a nove mesi fa, quando telefonò a suo fratello per dirgli che era trattenuto da qualche parte perché non era riuscito a consegnare una partita di armi a una organizzazione che lo aveva già pagato. Da allora, il silenzio. Ma pur in assenza di notizie ufficiali di una qualche autorità libica, la magistratura ascolana ha fondati motivi per ritenere che Giorgi sia attualmente detenuto in Libia per il reato di intermediazione nel traffico internazionale di armi e materiali d’armamento.