Libia, governo di Tripoli avverte: "Non accetteremo mai intervento straniero"

Su eventuali operazioni internazionali contro "coloro che si riconoscono nell'Isis", Abuzaakouk ha spiegato che "siamo in grado di combattere questi gruppi e respingere qualsiasi intervento militare nel Paese". Il ministro, come riferisce l'agenzia egiziana, ha quindi smentito di aver detto ai media italiani di aver bisogno di un ruolo dell'Italia nella guida delle operazioni internazionali.



Gentiloni: "Una guerra lampo non serve" - Occorre evitare che la Libia "sprofondi nel caos dove possono proliferare episodi tragici come quelli che hanno coinvolto i nostri ostaggi" e "deve essere chiaro che non ci sono scorciatoie illusorie, esibizioni muscolari. È vero, il tempo stringe, ma non c`è alle porte nessuna guerra lampo". Così il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni in un'intervista a Il Sole24Ore.



"Governo di Tripoli dovrà insediarsi quanto prima" - Per stabilizzare la situazione politico-diplomatica e l'insediamento del governo in Libia serve che "la maggioranza possa esprimersi trovando il modo per sfuggire alle minacce degli estremisti - ha aggiunto il ministro - serve inoltre l'inclusione nel processo di forze locali , tribali e legati alle milizie che finora sono state ai margini o ostili perché la nascita del nuovo governo deve puntare alla più vasta aggregazione possibile in un Paese che presenta un contesto molto frammentato. Il governo inoltre dovrà insediarsi quanto prima a Tripoli".