Da parte sua, Sarraj non ha nascosto "le difficoltà sulla nostra strada" ringraziando l'Italia "per il ruolo estremamente importante svolto dalla Guardia costiera". "E' necessario - ha aggiunto - fare più sforzi perché la Guardia costiera libica sia in grado di contrastare l'immigrazione clandestina e possa disporre di tecnologie avanzate per controllare le nostre coste".



Sarraj ha inoltre chiesto di concentrare gli sforzi sul "controllo dei confini Sud" della Libia "in modo che si riesca a far tornare i migranti nei loro Paesi " e a gestire con maggiore efficacia l'attuale crisi migratoria.