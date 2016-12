Libia, Gentiloni: "Unica soluzione è politica, ma il tempo non è infinito"

19:20 - "Mentre il negoziato muove i primi passi, la situazione in Libia si aggrava. Il tempo non è infinito e rischia di scadere presto". L'allarme arriva dal ministro degli Esteri Paolo Gentiloni, nel corso di una informativa alla Camera. Gentiloni ha anche sottolineato come sia "evidente il rischio di saldatura tra gruppi locali e Daesh, che richiede la massima attenzione".

"L'unica soluzione alla crisi libica è quella politica", ha detto il ministro degli Esteri. "Non vogliamo - ha aggiunto - avventure e tanto meno crociate. Chiediamo alla comunità diplomatica di aumentare gli sforzi".



"Il deterioramento della situazione sul territorio impone un cambio di passo da parte della comunità internazionale prima che sia troppo tardi". Dalla riunione del Consiglio di sicurezza, ha affermato, "ci attendiamo la presa di coscienza al Palazzo di vetro della necessità di raddoppiare gli sforzi per favorire il dialogo politico".



"La crisi in Libia - ha proseguito - si presenta oggi con un grave deterioramento del quadro di sicurezza, evidenziato con attacco all'Hotel Corinthia, a ripetute incursioni in campi petroliferi e da ultimo dalla barbara uccisione di 21 cristiani-copti a Sirte: tale quadro ci ha portato a decidere la chiusura della nostra ambasciata, l'ultima rimasta aperta a Tripoli".



Papa: "Comunità internazionale trovi soluzione" - "Preghiamo per la pace in Medio oriente e nel Nord Africa, ricordando tutti i defunti, i feriti, i profughi. Possa la comunità internazionale trovare soluzioni pacifiche alla difficile situazione in Libia". Lo ha detto il Papa in udienza generale, dopo aver ricordato i copti uccisi 3 giorni fa "per il solo fatto di essere cristiani".