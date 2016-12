Libia,Gentiloni:no azione militare

Per Paolo Gentiloni un eventuale intervento militare in Libia "nella fase attuale non è possibile. Sarebbe anche un grave errore. Americani ed europei scommettono tutto sulla stabilizzazione del Paese". Per il ministro degli Esteri non c'è alternativa alla formazione di un governo di unità nazionale: "Ogni altra prospettiva sarebbe molto pericolosa per la Libia e per la comunità internazionale".