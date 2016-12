Libia, Gentiloni: no a guerra lampo

Occorre evitare che la Libia "sprofondi nel caos dove possono proliferare episodi tragici come quelli che hanno coinvolto i nostri ostaggi" e "deve essere chiaro che non ci sono scorciatoie illusorie, esibizioni muscolari". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni. "E' vero, il tempo stringe, ma non c'è alle porte alcuna guerra lampo", ha aggiunto.