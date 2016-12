08:31 - "Di un intervento militare italiano in Libia non se ne parla. Semmai un contributo potrebbe esserci, per il mantenimento della pace ma in un quadro Onu". Queste le parole del ministro degli Esteri Paolo Gentiloni. "Serve un percorso avviato di pace, e siamo lontani. C'è una mediazione Onu in corso, per mettere insieme le parti moderate, che noi sosteniamo con forza", ha aggiunto il ministro ad Agorà.