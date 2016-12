Libia, Gentiloni contro intervento

"La Libia non è una palestra per esibizioni muscolari, occorre evitare azioni precipitose". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni, in merito a un possibile intervento militare nel Paese nordafricano. "Potrebbe anche essere giustificato dall'allarme terrorismo, ma non porterebbe alla stabilizzazione, ma forse qualche confusione in più", ha aggiunto Gentiloni.