Libia, Gentiloni: bene il negoziato

"Siamo ad una stretta finale ed la prossima settimana sarà decisiva per la chiusura di un'intesa tra le componenti del Dialogo politico libico". Lo ha detto il ministro degli esteri Paolo Gentiloni esprimendo apprezzamento per il nuovo passo in avanti tra ieri e oggi a Skherat, in Marocco, nel negoziato per una soluzione della crisi libica. "E' necessario - ha aggiunto il ministro - l'impegno di tutte le parti libiche".