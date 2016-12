Libia, Gentiloni a Sarraj: "Pronti a darvi sostegno umanitario"

L'Italia è pronta a dare a Tripoli tutto il sostegno necessario. Il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni lo ha spiegato al premier libico Fayez Al Sarraj in un colloquio telefonico. Roma, ha detto, è "disponibile a fornire al governo di accordo nazionale l'assistenza che chiederà soprattutto sul piano umanitario e sanitario, e ribadisce l'apprezzamento per l'azione dello stesso governo per riportare la stabilità nel Paese".