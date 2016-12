Libia, forze Usa speciali a fianco delle milizie anti-Isis | E Sarraj chiede aiuto al "Paese amico" Italia

"Le forze speciali Usa stanno fornendo aiuto diretto, sul terreno, a quelle che combattono l 'Isis in Libia , nel tentativo di riconquistare la città di Sirte ". Lo afferma il Washington Post che cita fonti americane e libiche. "E' la prima volta che accade", sottolinea il quotidiano statunitense.

E il premier di Tripoli Fayez Al Sarraj chiede aiuto all'Italia in un'intervista al Corriere della Sera spiegando: "La nostra Libia ha bisogno dell'aiuto internazionale nella battaglia contro l'Isis. L'Italia è tradizionalmente il nostro Paese amico, potete fare tanto". Sarraj sottolinea poi che "L'Isis è un nemico difficile, infido, pericoloso per il nostro Paese, ma anche per l'Italia, l'Europa e il mondo intero".



Milizie lanciano nuova offensiva anti-Isis a Sirte - Intanto le milizie libiche impegnate a Sirte hanno annunciato di aver "lanciato una nuova offensiva contro postazioni dell'Isis su tutti gli assi della città". Sulla pagina Facebook dell'operazione Al-Binyan Al-Marsous, le milizie aggiungono che "si sono persi i contatti con un aereo dell'aviazione libica" a Sirte.