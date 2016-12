Libia, fonti Onu: Italia e Usa stanno lavorando ad un nuovo summit

Italia e Usa stanno lavorando ad una nuova conferenza ministeriale sulla Libia in programma il 16 maggio a Vienna. Secondo fonti diplomatiche dell'Onu, il segretario di Stato americano John Kerry e il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni intendono promuovere l'iniziativa per proseguire il lavoro diplomatico in corso nel Paese nordafricano, coinvolgendo un ampio numero di Stati. Il summit si terrebbe alla vigilia dell'incontro sulla Siria.