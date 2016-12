Libia, Farnesina: la stabilizzazione è una priorità per l'Italia

"L'unità e la stabilizzazione della Libia rimangono un obiettivo prioritario per l'Italia". E' quanto si legge in una nota ufficiale della Farnesina. "La riunione ministeriale di lunedì a Vienna sulla Libia - prosegue il documento - si pone in continuità con l'appuntamento di Roma del 13 dicembre 2015, il cui successo si era rivelato determinante per la firma dell'accordo politico libico".