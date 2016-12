Libia, ex ostaggi interrogati da pm

Gino Pollicardo e Filippo Calcagno, i due tecnici italiani liberati in Libia dopo il lungo sequestro e rientrati a Roma, sono stati accompagnati nella caserma del Ros di Colle Salario. I due sono ora con i pm di Roma titolari dell'inchiesta sui fatti avvenuti in Libia, che li stanno interrogando. Prima del ritorno in patria Pollicardo e Calcagno erano stati sentiti dalle forze libiche.