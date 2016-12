Libia: entra in vigore il governo di unità, ma senza il voto del Parlamento

In Libia è in vigore il governo di unità nazionale, nato sotto l'egida dell'Onu. A proclamarlo è stato il consiglio presidenziale del Paese. Manca ancora il voto di fiducia del Parlamento. Il consiglio ha chiesto alle autorità libiche di "mettersi immediatamente in contatto con il governo per attuare le modalità di passaggio dei poteri in modo pacifico". E alla comunità internazionale ha domandato di cessare ogni relazione con altre autorità.