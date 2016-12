Libia, corteo contro gli scafisti

Centinaia di residenti di Zuwara, in Libia, hanno manifestato contro gli scafisti e il traffico di esseri umani, dopo l'ennesima tragedia di migranti davanti alle coste della città. Lo riferisce Mohsen Ftis, rappresentante in loco di Medici senza Frontiere (Msf) al Guardian: "Quello che ho visto giovedì notte è incredibile. Non ci sono parole per descriverlo".