Libia, contatti Gentiloni-Merkel: sintonia su lotta ai trafficanti

Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni è stato in contatto in questi giorni con il cancelliere tedesco Angela Merkel. Lo rendono noto fonti di Palazzo Chigi, che sottolineano "l'approccio condiviso" sulla questione del contrasto ai trafficanti di migranti e la stabilizzazione della Libia. Gentiloni ha apprezzato l'impegno tedesco volto a sostenere con nuovi contributi finanziari le attività di Oim e Unhcr in Libia.