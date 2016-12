Libia, colpi di mortaio su manifestazione a Bengasi: almeno 3 morti

Colpi di mortaio sono stati sparati su una manifestazione a Bengasi, nell'est della Libia, uccidendo almeno tre persone e ferendone altre 20. Lo riferisce il sito Libyannews precisando che due delle vittime sono "una donna e un bambino". La manifestazione era in corso in un piazza per sostenere l'offensiva lanciata dalle forze del generale Khalifa Haftar contro Sirte, la roccaforte dell'Isis in Libia.