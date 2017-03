Libia, Cnn: aereo da trasporto russo e drone in una base in Egitto

Aerei da ricognizione americani hanno individuato un aereo da trasporto russo e un grande drone russo in una base aerea nell'Egitto occidentale, vicino al confine con la Libia. Lo rivela la Cnn citando dirigenti Usa. Non è chiaro se le dotazioni e il personale appartengano all'esercito russo o siano legati a contractor ma secondo le fonti della tv statunitense si tratterebbe di una ulteriore conferma che Mosca sta interferendo in Libia.